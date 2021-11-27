Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:11Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:12
Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...
Son dakika haberi... Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için birçok yıldıza imza attıran Beşiktaş, son maçlar öncesinde Devler Ligi'nde puan toplayamayan tek takım durumunda. Siyah beyazlılar, gruptaki son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mert Günok, Umut Meraş, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, büyük pişmanlık yaşıyor. İşte son dakika haberinin detayları...