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Haberler Galeri Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:12

Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

Son dakika haberi... Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için birçok yıldıza imza attıran Beşiktaş, son maçlar öncesinde Devler Ligi'nde puan toplayamayan tek takım durumunda. Siyah beyazlılar, gruptaki son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mert Günok, Umut Meraş, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Michy Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, büyük pişmanlık yaşıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

Geçen sezonu çifte kupayla şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, takımın formundan hiç memnun değil. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında geriye düştü. Siyah beyazlıların sezon başında gündemine gelen golcü oyuncu ise dev takımların radarına girdi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

Beşiktaş, bu sezon 13 maçta topladığı 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Peş peşe gelen sakatlıklardan sonra toparlanamayan Beşiktaş, 6 galibiyet alırken iki kez de berabere kaldı.

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Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu sezon ligde beş maçta mağlup olurken Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı maçların tamamından mağlup ayrıldı.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

BATSHUAYİ VE TEİXEİRA PİŞMAN ETTİ!

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Batshuayi ve Teixeira, siyah beyazlıları pişman etti.

Son dakika: Kötü gidiş sonrası sürpriz karar! Devre arasında kapıyı çalacaklar...

Batshuayi bu sezon ligde dört gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde golle tanışamadı. Alex Teixeira da aynı şekilde Devler Ligi'nde gol atamazken Süper Lig'de iki gol kaydetti.

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