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Haberler Galeri Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 08:18

Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Giresunspor beraberliği sonrası zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de moraller bozukken, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus kritik bir toplantı yaptı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve İskender Günen, Spor Müdürü Murat Özbostan'nın sorularını yanıtladı. Levent Tüzemen, F.Bahçe'nin yeni hoca adayları için iki çarpıcı ismi ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

Süper Lig'de son 3 maçında 2 beraberlik 1 galibiyet alan Fenerbahçe, liderlik yarışında büyük yara aldı. Lider Galatasaray'ın da kazanmasından sonra puan farkının yeniden 5'e çıkması camiada moralleri bozdu.

Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

Pazartesi günü maçın ardından kulüp binasında bir araya gelen Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus yaşanan puan kayıplarını masaya yatırdı. İkilinin isteksiz futbol ve taraftarın tepkisine neden olan oyuncu değişikliklerini konuştuğu belirtildi.

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Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Fatih Doğan, İskender Günen ve Gürcan Bilgiç, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği hakkında çok çarpıcı sözler söylediler. Özellikle de Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin yeni hocası için iki çarpıcı ismi gündeme getirdi.

Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

SORU: Fenerbahçe bu sezon da hedefe ulaşamazsa ne yapmalı? Başkan Ali Koç seçime mi gitmeli yoksa Jesus yerine bir başka hoca ile yola devam mı etmeli?

ALİ GÜLTİKEN: KALMAK İSTEMEZ Kİ...

Bu seneki sorun, teknik heyetteydi. Ali Koç'un belki 5 yıllık icraatı anlamında tartışılacak süreci olabilir ama bu sezonu Koç üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Burada Jesus'un özellikle derbilerdeki puan kayıpları ve bazı final maçlarındaki oyun seçimleri problem yaşatıyor.

Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

Olabilecek bir şeyi yapamaz noktasına gelmek çok acı verici. Ben Jesus'un burada kalmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bu kadar iyi başlayıp devam eden bir sezonu kötü bitirmek yönetim açısından da hocaya karşı değişim kararını ortaya çıkartabilir.

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