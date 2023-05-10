Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe’nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...

SORU: Fenerbahçe bu sezon da hedefe ulaşamazsa ne yapmalı? Başkan Ali Koç seçime mi gitmeli yoksa Jesus yerine bir başka hoca ile yola devam mı etmeli?



ALİ GÜLTİKEN: KALMAK İSTEMEZ Kİ...

Bu seneki sorun, teknik heyetteydi. Ali Koç'un belki 5 yıllık icraatı anlamında tartışılacak süreci olabilir ama bu sezonu Koç üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Burada Jesus'un özellikle derbilerdeki puan kayıpları ve bazı final maçlarındaki oyun seçimleri problem yaşatıyor.