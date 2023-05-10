Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
08:18
Son dakika: Levent Tüzemen bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yeni hocası için iki ismi ortaya attı...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Giresunspor beraberliği sonrası zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de moraller bozukken, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus kritik bir toplantı yaptı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve İskender Günen, Spor Müdürü Murat Özbostan'nın sorularını yanıtladı. Levent Tüzemen, F.Bahçe'nin yeni hoca adayları için iki çarpıcı ismi ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...