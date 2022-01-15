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Haberler Galeri Son dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...
Giriş Tarihi: 15.01.2022 20:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 20:26

Son dakika: Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Ole Gunnar Solskjaer'den sonra takımın başına getirilen Alman teknik adam Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun hiç hoşlanmayacağı açıklamalarda bulundu. Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olduğu konuşulan 36 yaşındaki Portekizli yıldızın takımdan ayrılması gündemde.

Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Ole Gunnar Solskjaer'den sonra takımın başına getirilen Alman teknik adam Ralf Rangnick, Portekizli yıldızın hoşlanmayacağı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta Woverhampton maçına kaptan olarak çıktı. Portekizli yıldız, bu durumdan oldukça nutlu olmuştu.

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Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

Ancak Ralf Rangnick'in Portekizli yıldıza kalıcı olarak Manchester United kaptanlığını vermek gibi bir planı yok.

Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

ESPN Brezilya'ya konuşan Ronaldo, şu anki Manchester United takımının zihniyetini sorguladı.

Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

Çok sayıda genç oyuncunun, kendilerine verilen tavsiyeleri dikkate almamalarını önerdi.

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