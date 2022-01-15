Son dakika: Manchester United’da Cristiano Ronaldo krizi! Sezon sonu takımdan ayrılabilir...

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Ole Gunnar Solskjaer'den sonra takımın başına getirilen Alman teknik adam Ralf Rangnick, Portekizli yıldızın hoşlanmayacağı açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta Woverhampton maçına kaptan olarak çıktı. Portekizli yıldız, bu durumdan oldukça nutlu olmuştu. Ancak Ralf Rangnick'in Portekizli yıldıza kalıcı olarak Manchester United kaptanlığını vermek gibi bir planı yok. ESPN Brezilya'ya konuşan Ronaldo, şu anki Manchester United takımının zihniyetini sorguladı. Çok sayıda genç oyuncunun, kendilerine verilen tavsiyeleri dikkate almamalarını önerdi. Yıldız oyuncunun yorumlarının ardından, taraftarların bir bölümü kendisine kalıcı olarak kaptanlık görevinin verilmesini istedi. Ancak, United menajeri Rangnick bu fikri reddetti. RONALDO SON MAÇA KAPTAN ÇIKTI! Ronaldo, Premier Lig'de Wolves'a mağlup oldukları maçta sakat olan Harry Maguire'ın yerine United'ın kaptanlığını yaptı. Ancak, kalıcı olarak Maguire'den kaptanlığın alınması gibi bir plan yok. 'RONALDO 1. KAPTAN OLAMAZ' Rangnick gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Ronaldo, şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz, çünkü Harry Maguire var ve o, oynadığı sürece kaptan olacak.' Alman teknik adam, 'Harry oynamıyorsa, başka birinin kaptan olması gerekecek. Bu, kimin oynadığına bağlı olarak maçtan maça değişebilir.' dedi. Alman hocaya, Ronaldo'nun takımın zihniyetinde bir değişiklik olması gerektiği fikrine katılıp katılmadığı soruldu. Rangnick, 'Bence bu her antrenmanda ve her maçta olmalı ve tabii ki oyun sırasındaki durumlardan sonra da bazı değişiklikler yapılabilir. 'İşler yolunda gitmezse, belirli bir şekilde davranmanız gerekir ve bu sadece Cristiano gibi tecrübeli futbolcular için geçerli değil. 'Aynı zamanda, bu durum genç oyuncularımızı da ilgilendiriyor. Onlara rol model olmamız lazım' ifadelerini kullandı. 'RONALDO'NUN BAHSETTİĞİ ZİHNİYETİ BİLMEMİZ GEREKİYOR' Rangnick, 'Bunun hakkında konuşmak için öncelikle Ronaldo'nun bahsettiği zihniyetin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. 'Dediğim gibi, şu ana kadar oyuncularımızdan birisi elinden geleni yapmazsa o zaman bir şeyler yaparım. Bundan emin olabilirsiniz.' dedi. Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 22 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı. SEZON SONU TAKIMDAN AYRILABİLİR! İngiliz medyasında takımda mutsuz olduğu konuşulan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu ayrılabileceği konuşuluyor. Cristiano Ronaldo için PSG, Barcelona ve eski takımı Sporting'in adı geçiyor.