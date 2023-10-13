Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:23
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
00:23
Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri'nde milli heyecan devam ediyor. Grubun iki iddialı takımı Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Montella ile ilk maçına çıkan Türkiye, Barış Alper'in tek golüyle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milli Takım'da Barış Alper ve İsmail Yüksek ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en çok konuşulan iki ismi oldu. İsmail Yüksek ise kariyerinde bir ilki başardı...