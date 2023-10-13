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Haberler Galeri Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan'ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 00:23

Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan'ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri'nde milli heyecan devam ediyor. Grubun iki iddialı takımı Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Montella ile ilk maçına çıkan Türkiye, Barış Alper'in tek golüyle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Milli Takım'da Barış Alper ve İsmail Yüksek ortaya koyduğu mücadeleyle gecenin en çok konuşulan iki ismi oldu. İsmail Yüksek ise kariyerinde bir ilki başardı...

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Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, grupta liderliğe yükseldi.

Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

Opus Arena'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Barış Alper Yılmaz attı. Puanını 13'e yükselten Türkiye, 10 puanda kalan Hırvatistan'ı geride bırakarak grupta liderliğe adını yazdırdı. Hırvatistan'ın bir maçı eksik bulunuyor.

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Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

BİR SONRAKİ MAÇ LETONYA İLE

Grupta 7'şer puanlı Ermenistan ve Galler 3 ve 4. basamakta yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Ay yıldızı ekip gruptaki yedinci maçını 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.

Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

MONTELLA GALİBİYETLE BAŞLADI

Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçında Hırvatistan'ı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Ay-yıldızlı ekibi, Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Barış Alper Yılmaz milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Barış Alper, A Milli Takım'daki 8. maçında ilk golünü atmayı başardı.

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