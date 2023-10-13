Son dakika: Milli Takım, Hırvatistan’ı tek golle devirdi! Barış Alper ve İsmail Yüksek geceye damga vurdu...

BİR SONRAKİ MAÇ LETONYA İLE

Grupta 7'şer puanlı Ermenistan ve Galler 3 ve 4. basamakta yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Ay yıldızı ekip gruptaki yedinci maçını 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynayacak.