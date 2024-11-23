Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
11:57
SON DAKİKA: Osimhen'i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray'ın planlarını suya düşüren açıklama…
Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve üst düzey performansıyla takımın adeta sevgilisi haline dönüşen Osimhen'in sarı kırmızılı takımda kalması için kulübün çalışmaları tüm hızla devam ederken gelen son dakika açıklaması ise Aslan'ın tüm planlarını suya düşürdü. İşte Daniele Adani'nin şok iddiası…