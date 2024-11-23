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Haberler Galeri SON DAKİKA: Osimhen'i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray'ın planlarını suya düşüren açıklama…
Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:57

SON DAKİKA: Osimhen'i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray'ın planlarını suya düşüren açıklama…

Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen transferine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve üst düzey performansıyla takımın adeta sevgilisi haline dönüşen Osimhen'in sarı kırmızılı takımda kalması için kulübün çalışmaları tüm hızla devam ederken gelen son dakika açıklaması ise Aslan'ın tüm planlarını suya düşürdü. İşte Daniele Adani'nin şok iddiası…

SON DAKİKA: Osimhen’i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray’ın planlarını suya düşüren açıklama…

Sarı - kırmızılılardaki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü Nijeryalı yıldız için transfer iddiaları gündemden düşmüyor.

SON DAKİKA: Osimhen’i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray’ın planlarını suya düşüren açıklama…

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Icardi'nin sakatlanmasıyla Bodrumspor Fk deplasmanında tek forvetle oynayacak olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Galatasaray'daki akıbeti oldukça merak ediliyor.

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SON DAKİKA: Osimhen’i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray’ın planlarını suya düşüren açıklama…

Osimhen her fırsatta Galatasaray'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirse de Napoli'deki kontratında 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli yer alıyor.

SON DAKİKA: Osimhen’i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray’ın planlarını suya düşüren açıklama…

Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde 75 milyon euroluk çıkış maddesi ödendiği takdirde sarı kırmızılı takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

SON DAKİKA: Osimhen’i alacaklar! Eski İtalyan futbolcudan Galatasaray’ın planlarını suya düşüren açıklama…

'1 NUMARALI TERCİH'

Eski İtalyan futbolcu ve futbol yorumcusu Daniele Adani, Victor Osimhen transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

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