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Haberler Galeri Son dakika: Real Madrid Süper Kupa'da Barcelona'yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:29

Son dakika: Real Madrid Süper Kupa'da Barcelona'yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanan İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Ezeli rakibini gole boğan Real Madrid'in gollerini Vinicius Jr. (3) ve Rodrygo kaydederken, Barça'nın tek golü Robert Lewandowski'den geldi. Milli yıldızımız Arda Güler ise Real Madrid ile ilk kupasını kazandı. İşte Real Madrid Barcelona maçının detayları ve Arda Güler'in kupayı kaldırdığı o anlar...

Son dakika: Real Madrid Süper Kupa’da Barcelona’yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

İspanya Süper Kupa finalinde iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika: Real Madrid Süper Kupa’da Barcelona’yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

İLK YARIDA 4 GOL ATILDI

İlk yarıda Real Madrid'in gollerini Vinicius Junior (Dk. 7, Dk.10 ve Dk. 39-penaltıdan), Barcelona'nın tek golünü ise Robert Lewandoski (Dk. 33) attı.

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Son dakika: Real Madrid Süper Kupa’da Barcelona’yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

RODRYGO BARÇA'YI YIKAN GOLÜ ATTI

İkinci yarıya Barcelona daha atak başlasa da 64. dakikada Vinicius'un asisti sonrasında topu ağlara gönderen Rodrygo Goes'in golü ümitlerini suyu düşürdü.

Son dakika: Real Madrid Süper Kupa’da Barcelona’yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

BARÇA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 71. dakikasında Vinicius'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ronald Araujo, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.

Son dakika: Real Madrid Süper Kupa’da Barcelona’yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!

Hat-trick yapan, 4. golün asistine imza atan ve rakibin 10 kişi kalmasını sağlayan Brezilyalı forvet Vinicius, 81. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.

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