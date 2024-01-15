Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:29
Son dakika: Real Madrid Süper Kupa'da Barcelona'yı gole boğdu! Arda Güler ilk kupasını kazandı!
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanan İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Ezeli rakibini gole boğan Real Madrid'in gollerini Vinicius Jr. (3) ve Rodrygo kaydederken, Barça'nın tek golü Robert Lewandowski'den geldi. Milli yıldızımız Arda Güler ise Real Madrid ile ilk kupasını kazandı. İşte Real Madrid Barcelona maçının detayları ve Arda Güler'in kupayı kaldırdığı o anlar...