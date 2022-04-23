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Haberler Galeri Son dakika: Ronaldo'dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti
Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 16:38

Son dakika: Ronaldo'dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

Son dakika haberi... Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veren Arsenal ve Manchester United karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı nefes kesen maçta 3-1'lik skorla kazanan Arsenal oldu. Cristiano Ronaldo, çocuğunu kaybettikten sonra ilk maçına çıktı ve golle geri dönmeyi başardı. Ronaldo'nun attığı bu gol sonrası herkesi duygulandıran bir hareket yaptı. Ronaldo attığı golle yeni bir rekora daha imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ronaldo’dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

Premier Lig'de zorlu maçta Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ligde dördüncülük için mücadele veren iki takım da mutlak galibiyet için kozlarını paylaştı.

Son dakika: Ronaldo’dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

Maça hızlı başlayan Arsenal 3. dakikada Tavares ile 1-0 öne geçti. Ataklarını devam ettiren Arsenal, Nketiah ile 2-0'ı buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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Son dakika: Ronaldo’dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

RONALDO GOLLE GERİ DÖNDÜ

Aynı pozisyonda yapılan VAR incelemesi sonrası Arsenal penaltı kazandı ve Bukayo Saka attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Son dakika: Ronaldo’dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

BRUNO FERNANDES PENALTI KAÇIRDI

Manchester United'ın VAR'ın incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen deneyimli futbolcu Bruno Fernandes topu direğe vurdu.

Son dakika: Ronaldo’dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti

XHAKA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Üst üste fırsatlar kaçıran Manchester United'ın umudunu Arsenal'li yıldız Granit Xhaka yıktı. İsviçreli oyuncu uzaktan attığı müthiş şutla maçın skorunu belirledi ve maç 3-1 sona erdi.

SON DAKİKA