Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
16:38
Son dakika: Ronaldo'dan duygulandıran hareket! Arsenal - Manchester United maçında tarihe geçti
Son dakika haberi... Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele veren Arsenal ve Manchester United karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı nefes kesen maçta 3-1'lik skorla kazanan Arsenal oldu. Cristiano Ronaldo, çocuğunu kaybettikten sonra ilk maçına çıktı ve golle geri dönmeyi başardı. Ronaldo'nun attığı bu gol sonrası herkesi duygulandıran bir hareket yaptı. Ronaldo attığı golle yeni bir rekora daha imza attı. İşte son dakika haberinin detayları...