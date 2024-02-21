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Haberler Galeri SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella'dan Semih'e müjdeli haber...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:14

SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella'dan Semih'e müjdeli haber...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Konyaspor'u Semih ve Cenk'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ise attığı gollerle Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarırken, Alman devi de genç yıldıza kancayı taktı. Ayrıca A Milli Takım hocası Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy'a da müjdeli haber geldi. İşte yıldız golcüye talip olan takımlar...

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SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella’dan Semih’e müjdeli haber...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Konyaspor mücadelesini 2-0 kazanmayı başardı.

SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella’dan Semih’e müjdeli haber...

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle evinde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetin almış oldu. Kartal, söz konusu süreçte Adana Demirspor'la da berabere kalmıştı.

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SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella’dan Semih’e müjdeli haber...

SEMİH KILIÇSOY PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın parlayan genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Konyaspor maçını da boş geçmedi ve ligde attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella’dan Semih’e müjdeli haber...

18 yaşındaki forvetin yükselen performansı siyah-beyazlı camiayı mutlu ederken, Avrupa devlerinin de radarına girmesini sağladı.

SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa’ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella’dan Semih’e müjdeli haber...

Başta Almanya olmak üzere İspanya, İtalya ve İngiltere'den net bir şekilde takip altında olan Semih Kılıçsoy ile ilgili gelecek sezon neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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