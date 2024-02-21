Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
10:14
SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy Avrupa'ya gidiyor! Nuri Şahin onu istiyor | Montella'dan Semih'e müjdeli haber...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Konyaspor'u Semih ve Cenk'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ise attığı gollerle Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarırken, Alman devi de genç yıldıza kancayı taktı. Ayrıca A Milli Takım hocası Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy'a da müjdeli haber geldi. İşte yıldız golcüye talip olan takımlar...