Giriş Tarihi: 16.03.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
12:27
SON DAKİKA: Son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi
UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantileyen Türkiye, 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderecek. Türk takımları arasında bu sezon dahil olmak üzere son 5 sezonda en fazla katkı yapan takım da belli oldu. İşte aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında sürpriz takımların da yer aldığı o liste...