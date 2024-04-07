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Haberler Galeri Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe'nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:17

Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe'nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

Son dakika haberi: Süper Kupa finalinde bugün Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maça U-19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertli takımda dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. U-19 takımının öğlen saatlerinde başka bir maça çıkacağı belli olurken, final maçında ise takımın başında yer alacak hoca da belli oldu. Öte yandan maçın ertelenmesi durumunda hangi senaryoların yaşanacağı merak ediliyor. İşte Süper Kupa öncesi flaş detaylar...

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Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHADA OLACAK

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasına U19 takımıyla çıkacak. 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştiren sarı-lacivertli yönetim, alacağı kararlar doğrultusunda üyelerden yetki aldı.

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Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

3 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise Süper Kupa maçının ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alındı. TFF, Fenerbahçe'nin iki talebini de reddetti. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa'ya U19 takımı ile gitmeye karar verdi.

Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

U19 TAKIMI BİR GÜNDE İKİ MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe U19 takımı, bugün saat 12.00'de U19 Elit A Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

Kendi liginde 36 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

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