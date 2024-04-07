Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe’nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?

3 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında ise Süper Kupa maçının ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması durumunda Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alındı. TFF, Fenerbahçe'nin iki talebini de reddetti. Bunun üzerine sarı-lacivertli ekip, Şanlıurfa'ya U19 takımı ile gitmeye karar verdi.