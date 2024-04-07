Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
11:17
Son dakika: Süper Kupa maçı öncesi flaş detay! Fenerbahçe'nin başında o isim olacak | Maç ertelenirse ne olacak?
Son dakika haberi: Süper Kupa finalinde bugün Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maça U-19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertli takımda dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. U-19 takımının öğlen saatlerinde başka bir maça çıkacağı belli olurken, final maçında ise takımın başında yer alacak hoca da belli oldu. Öte yandan maçın ertelenmesi durumunda hangi senaryoların yaşanacağı merak ediliyor. İşte Süper Kupa öncesi flaş detaylar...