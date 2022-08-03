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Haberler Galeri Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'de olay yaratacak iddia! 'Ligden çekilebiliriz'
Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 15:32

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'de olay yaratacak iddia! 'Ligden çekilebiliriz'

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Büyük bir çekişmenin yaşanmasının beklendiği ligde geçen sezon Trabzonspor şampiyonluğa ulaşmıştı. İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Köklü kulübün Süper Lig'den çekilmeye karar verdiği öne sürüldü. Bu iddia sonrası tecrübeli kulüp başkanından açıklama geldi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’de olay yaratacak iddia! ’Ligden çekilebiliriz’

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Büyük bir çekişmenin yaşanmasının beklendiği ligde geçen sezon Trabzonspor şampiyonluğa ulaşmıştı. İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Köklü kulübün Süper Lig'den çekilmeye karar verdiği belirtildi. Bu iddia sonrası tecrübeli kulüp başkanından açıklama geldi. İşte tüm yaşananlar...

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’de olay yaratacak iddia! ’Ligden çekilebiliriz’

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına günler kala, deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’de olay yaratacak iddia! ’Ligden çekilebiliriz’

Trabzonspor'un şampiyonluğu ile sona eren sezon, bu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak.

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’de olay yaratacak iddia! ’Ligden çekilebiliriz’

DEPREM ETKİSİ YARATACAK İDDİA

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Kasım ayında oynanacak olması sebebiyle ligin erken başlayacak olmasının ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’de olay yaratacak iddia! ’Ligden çekilebiliriz’

Çıkan iddialara göre; VavaCars Fatih Karagümrük Süper Lig'den çekilebilir...

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