Giriş Tarihi: 03.08.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
15:32
Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'de olay yaratacak iddia! 'Ligden çekilebiliriz'
Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Büyük bir çekişmenin yaşanmasının beklendiği ligde geçen sezon Trabzonspor şampiyonluğa ulaşmıştı. İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Köklü kulübün Süper Lig'den çekilmeye karar verdiği öne sürüldü. Bu iddia sonrası tecrübeli kulüp başkanından açıklama geldi. İşte tüm yaşananlar...