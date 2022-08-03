Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takımlar, son hazırlıklarını yapıyor. Büyük bir çekişmenin yaşanmasının beklendiği ligde geçen sezon Trabzonspor şampiyonluğa ulaşmıştı. İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Köklü kulübün Süper Lig'den çekilmeye karar verdiği belirtildi. Bu iddia sonrası tecrübeli kulüp başkanından açıklama geldi. İşte tüm yaşananlar...