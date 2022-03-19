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Haberler Galeri Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 23:34

Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin kalede görev aldı. Genç kaleci, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da görev alan en genç kaleci oldu.

Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin kalede görev aldı.

Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu kalecisi Emre Bilgin, profesyonel kariyerinin ilk resmi maçına Hatayspor karşısında çıktı.

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Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

14 YIL SONRA BİRİ İLK!

Opta verilerine göre 2007/2008'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu (18 yıl 21 gün).

Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

TARAFTARLARDAN DESTEK

Öte yandan Beşiktaş taraftarları, ilk yarının sonunda kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Emre Bilgin'e alkışlarla destek verdi.

Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş’ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı

Ersin Destanoğlu'nun cezalı Mert Günok'un da sakat olduğu Beşiktaş'ta yedek kaleci olarak altyapıdan 17 yaşındaki oyuncusu Göktuğ Baytekin sahada yer aldı.

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