Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
23:34
Son dakika: Süper Lig tarihinde 14 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin ilk maçına çıktı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin kalede görev aldı. Genç kaleci, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da görev alan en genç kaleci oldu.