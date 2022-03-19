14 YIL SONRA BİRİ İLK!

Opta verilerine göre 2007/2008'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu (18 yıl 21 gün).