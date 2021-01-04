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Haberler Galeri Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika: 'in yeni lideri ! Spor yazarları - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u Georges-Kévin N'Koudou ve genç futbolcusu Ajdin Hasić'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna yükseldi. Kartal, zorlandığı maçta 89. dakikada N'Koudou'nun penatı golüyle öne geçti ve uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı rahat bitirdi. Siyah beyazlılar, maçın hemen başında Bernard Mensah ile de bir penaltıdan yararlanamadı. 81 hafta sonra liderlik koltuğuna yükselen siyah beyazlıların mücadelesini usta yazarlar değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 08:19
Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

'in yeni lideri , son 10 haftada aldığı 8 galibiyet sonrası deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlı takımda Ghezzal, ve gibi önemli isimler kadroda yer alamadı. 12. dakikada bir penaltı kaçıran , kapanan rakibi karşısında zorlandı ve 3 puanı getirecek golü 89'a kadar bekledi. Maçın son dakikalarında N'Koudou'nun penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, uzatma dakikalarında ise ile farkı açtı. Maç sonunda usta isimler Beşiktaş'a çalınan iki penaltıyu değerlendirirken, flaş eleştrilere de imza attılar. İşte o yazılar...

Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR | İKİ PENALTI KARARI DA DOĞRU
kazandığında lider olacaktı ve ligin dibinde olan takımla oynuyordu. Beşiktaş asla iyi oynamadı. Ama çok kötü oynadı.

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Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Düşmenin bir numaralı adayı onlar. 'a baktığımızda aslında kazandığı penaltılar dışında da fazlaca pozisyonu yok. kapandı, Beşiktaş açamadı.

Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bir takımı nasıl açarsınız.. Sıfıra inersiniz, yayarsınız ya da adam eksiltip aralara pas yaparsınız. dün gece bunların hiçbirini yapamadı.

Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Alan sağına verdi, o soluna verdi, sağdan soldan anlamsız ortalar ve tabii ki gibi kaliteli bir golcünün olmaması da bu kısırlığa etkili oldu.

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