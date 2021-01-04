Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u Georges-Kévin N'Koudou ve genç futbolcusu Ajdin Hasić'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna yükseldi. Kartal, zorlandığı maçta 89. dakikada N'Koudou'nun penatı golüyle öne geçti ve uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı rahat bitirdi. Siyah beyazlılar, maçın hemen başında Bernard Mensah ile de bir penaltıdan yararlanamadı. 81 hafta sonra liderlik koltuğuna yükselen siyah beyazlıların mücadelesini usta yazarlar değerlendirdi. İşte o yazılar...