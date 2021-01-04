Son dakika: Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş! Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş, son 10 haftada aldığı 8 galibiyet sonrası Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlı takımda Ghezzal, Aboubakar ve Ljajic gibi önemli isimler kadroda yer alamadı. 12. dakikada bir penaltı kaçıran Kartal, kapanan rakibi karşısında zorlandı ve 3 puanı getirecek golü 89'a kadar bekledi. Maçın son dakikalarında N'Koudou'nun penaltı golüyle öne geçen Beşiktaş, uzatma dakikalarında ise Hasic ile farkı açtı. Maç sonunda usta isimler Beşiktaş'a çalınan iki penaltıyu değerlendirirken, flaş eleştrilere de imza attılar. İşte o yazılar...