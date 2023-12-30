Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
11:53
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok'a sürpriz talip
Son dakika haberi: Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer'in sezon başında ret cevabı aldığı yıldız için yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı bir kanat transferi isterken, takımda forma şansı bulamayan Umut Bozok'a da Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...