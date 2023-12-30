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Haberler Galeri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok'a sürpriz talip
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:53

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok'a sürpriz talip

Son dakika haberi: Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer'in sezon başında ret cevabı aldığı yıldız için yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı bir kanat transferi isterken, takımda forma şansı bulamayan Umut Bozok'a da Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok’a sürpriz talip

Son dakika haberi: Ara transfer dönemi için hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavililer'in sezon başında ret cevabı aldığı yıldız için yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı bir kanat transferi isterken, takımda forma şansı bulamayan Umut Bozok'a da Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok’a sürpriz talip

Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Legia Varşova'da forma giyen Bartosz Slisz'e teklif yapmıştı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok’a sürpriz talip

24 yaşındaki oyuncus ise "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" diyerek bunu reddettiğini açıklamıştı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok’a sürpriz talip

Ancak Polonya basınındaki iddiaya göre; Bordo- Mavililer, Bartosz Slisz için yeni bir hamle daha yapacak.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da 2 transfer, 1 ayrılık! Umut Bozok’a sürpriz talip

MOHAMED ELNENY DE LİSTEDE YER ALIYOR

Trabzonspor'un kurmaylarının, Bartosz Slisz'in menajeriyle temasa geçmesi ve şartlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

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