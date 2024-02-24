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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer bombası! Brezilya'dan 2 isim...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:33

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer bombası! Brezilya'dan 2 isim...

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına, hamlelerini şimdiden yapmaya başladı. Bordo mavililerin Brezilya'da bulunan scout ekibi, bir çok futbolcuyu izlerken 2 oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer bombası! Brezilya’dan 2 isim...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer bombası! Brezilya’dan 2 isim...

Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına, hamlelerini şimdiden yapmaya başladı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer bombası! Brezilya’dan 2 isim...

Bordo mavililerin Brezilya'da bulunan scout ekibi, bir çok futbolcuyu izlerken 2 oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer bombası! Brezilya’dan 2 isim...

AVCI 11'I BOZMAYACAK

Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, son iki maçı kazanan kadroyu bozmak istemiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer bombası! Brezilya’dan 2 isim...

Deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor karşılaşması öncesi hafif sakatlıkları bulunan Fernandez ve Berat'tan gelecek habere göre son kararını verecek.

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