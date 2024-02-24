Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
09:33
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer bombası! Brezilya'dan 2 isim...
Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına, hamlelerini şimdiden yapmaya başladı. Bordo mavililerin Brezilya'da bulunan scout ekibi, bir çok futbolcuyu izlerken 2 oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...