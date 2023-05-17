Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans gösteren ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayıp bu sezona da büyük umutlar ile başlarken, istenilen durum olmadı ve üst üste alınan kötü sonuçla birçok istifaya sebep oldu. Ertuğrul Doğan yönetiminde yeni sezona için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına'da takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Yıldız isim için ödenecek rakam bile belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...