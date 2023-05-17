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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans gösteren ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayıp bu sezona da büyük umutlar ile başlarken, istenilen durum olmadı ve üst üste alınan kötü sonuçla birçok istifaya sebep oldu. Ertuğrul Doğan yönetiminde yeni sezona için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına'da takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Yıldız isim için ödenecek rakam bile belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans gösteren ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayıp bu sezona da büyük umutlar ile başlarken, istenilen durum olmadı ve üst üste alınan kötü sonuçla birçok istifaya sebep oldu. Ertuğrul Doğan yönetiminde yeni sezona için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fırtına'da takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Yıldız isim için ödenecek rakam bile belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 81 puanla lider tamamlayarak 38 senenin ardından şampiyonluk hasretini sona erdiren Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Yeni sezona da şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan bordo-mavili ekipte üst üste alınan kötü sonuçların ardından kazanlar kaynama başlamıştı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Alınan kötü sonuçların devam etmesi ve sırasıyla; Şampiyonlar Ligi ön eleme, Avrupa Ligi gruplarından elenen Fırtına'da birçok istifaya sebep oldu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da ilk ayrılık belli oldu! Ödenecek rakam bile açıklandı...

İLK İSTİFA AHMET AĞAOĞLU'NDAN GELDİ

Trabzonspor'da 5 yıllık başkanlık yapan ve bu süreçte; 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa olmakla birlikte toplamda 4 kupa kazandıran Ahmet Ağaoğlu, kötü gidişat sonrası istifa ettiğini açıkladı.

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