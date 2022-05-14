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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Giriş Tarihi: 14.05.2022 20:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 21:39

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, coşkulu şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, yıllar sonra gelen zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, takımın yıldızları kupa törenine çıktı. Futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla törene damga vurdu. Öte yandan Dorukhan Toköz'ün sahneye çıktığı an, kutlamalardaki herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Fode Koita - Yeke Yeke

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Anthony Nwakaeme, sahaya kendi şarkısıyla çıktı... Nwakaeme Nwakaeme

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Djaniny Semedo - Num Tas A Ver

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Andreas Cornelius - Hot

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....

Edin Visca - Sredinome

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