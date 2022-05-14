Giriş Tarihi: 14.05.2022 20:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
21:39
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un şampiyonluk gecesinde damga vuran an! Öyle bir şarkıyla sahneye çıktı ki herkesi duygulandırdı....
Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, coşkulu şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekip, yıllar sonra gelen zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, takımın yıldızları kupa törenine çıktı. Futbolcular, kendi seçtikleri şarkılarla törene damga vurdu. Öte yandan Dorukhan Toköz'ün sahneye çıktığı an, kutlamalardaki herkesi duygulandırdı. İşte son dakika haberinin detayları...