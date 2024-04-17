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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Real Madrid'e Süper Lig'den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:27

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'e Süper Lig'den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa süre kala takımlar transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek için mesaiye başlayan dünya devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından Süper Lig ekibinin genç yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’e Süper Lig’den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa süre kala takımlar transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek için mesaiye başlayan dünya devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından Süper Lig ekibinin genç yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’e Süper Lig’den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile iyi bir performans sergileyen Arda Güler birçok dünya devini peşine takmıştı.

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Son dakika transfer haberi: Real Madrid’e Süper Lig’den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

Transferde kazanan taraf olan Real Madrid, sarı-lacivertli kulübe 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay hakkı almıştı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’e Süper Lig’den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan 2005 doğumlu futbolcu, toplamda 98 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid’e Süper Lig’den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak

Ayrıca takımı ile İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan başarılı oyuncu, Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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