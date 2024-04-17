Giriş Tarihi: 17.04.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
08:27
Son dakika transfer haberi: Real Madrid'e Süper Lig'den bir Türk yıldız daha! Yer yerinden oynayacak
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesine kısa süre kala takımlar transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu güçlendirmek için mesaiye başlayan dünya devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından Süper Lig ekibinin genç yıldızını renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...