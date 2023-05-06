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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor'dan...
Giriş Tarihi: 06.05.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 14:14

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor'dan...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor. Yeni sezona büyük umutlar ile başlayan ama takımın istenilen performansı gösterememesi ve şampiyonluk yarışından da erken kopulması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Fırtına'da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için girişimler başladı. Bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri 2 ismi yakından izlemesi için Avrupa'ya gönderirken, kısa süre içerisinde resmi girişimlerin de başlaması bekleniliyor İşte o 2 isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

Geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor. Yeni sezona büyük umutlar ile başlayan ama takımın istenilen performansı gösterememesi ve şampiyonluk yarışından da erken kopulması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Fırtına'da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için girişimler başladı. Bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri 2 ismi yakından izlemesi için Avrupa'ya gönderirken, kısa süre içerisinde resmi girişimlerin de başlaması bekleniliyor İşte o 2 isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler yeni sezonda istenildiği gibi gitmiyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

Bordo-mavili ekip, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası şampiyonluk yarışına erkenden havlu atarken, bu kötü gidişatın olumsuz yansımaları ise art arda gelen istifalara sebep oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

İLK İSTİFA AHMET AĞAOĞLU'DAN GELDİ

Fırtına'da kötü gidişat sonrası ilk istifa kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'dan gelirken, kısa bir süre sonra da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde Trabzonspor'un yeni başkanı oldu ve takımın başına Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Orhan Ak'ı getirdi.

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