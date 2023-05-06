Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ertuğrul Doğan transferde düğmeye bastı! Yılın transferi Trazonspor’dan...

Geçtiğimiz sezonu çift kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmiyor. Yeni sezona büyük umutlar ile başlayan ama takımın istenilen performansı gösterememesi ve şampiyonluk yarışından da erken kopulması sebebiyle büyük hayal kırıklığı yaşanırken, Fırtına'da yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için girişimler başladı. Bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri 2 ismi yakından izlemesi için Avrupa'ya gönderirken, kısa süre içerisinde resmi girişimlerin de başlaması bekleniliyor İşte o 2 isim ve tüm detaylar...