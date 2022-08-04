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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği 2 yıldız Trabzonspor'a! Eski yıldız da listede...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:54

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği 2 yıldız Trabzonspor'a! Eski yıldız da listede...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine götüren son şampiyon Trabzonspor, Marek Hamsik'ten gelen haberle sarsıldı. Yaşadığı sakatlık sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, çarpıcı isimleri gündemine aldı. Trabzonspor Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza teklif yaparken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu ile dünyaca ünlü yıldızı da gündemine aldı. İşte transferdeki tüm gelişmeler...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği 2 yıldız Trabzonspor’a! Eski yıldız da listede...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine götüren son şampiyon Trabzonspor, Marek Hamsik'ten gelen haberle sarsıldı. Yaşadığı sakatlık sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, çarpıcı isimleri gündemine aldı. Trabzonspor Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza teklif yaparken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu ile dünyaca ünlü yıldızı da gündemine aldı. İşte transferdeki tüm gelişmeler...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği 2 yıldız Trabzonspor’a! Eski yıldız da listede...

Trabzonspor yeni sezona yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlangıç yapacak.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği 2 yıldız Trabzonspor’a! Eski yıldız da listede...

Hazırlık kampı boyunca ve Süper Kupa Finali'nde de tüm oyun planını orta sahada Marek Hamsik üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, 35 yaşındaki Slovak oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sıkıntıya girdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği 2 yıldız Trabzonspor’a! Eski yıldız da listede...

HAMSIK'İN FORMASI DORUKHAN'A

Oyun planında mecburi değişikliğe gidecek olan tecrübeli teknik adamın, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde stoper oynattığı Dorukhan'ı orta sahaya çekeceği ve onun yerine de Denswil'e görev vereceği ifade edildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği 2 yıldız Trabzonspor’a! Eski yıldız da listede...

BAKASETAS'A UYARI

Abdullah Avcı ayrıca Bakasetas'tan da oyun kurma ve takımı yönlendirme konusunda daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

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