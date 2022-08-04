Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 yenerek kupayı müzesine götüren son şampiyon Trabzonspor, Marek Hamsik'ten gelen haberle sarsıldı. Yaşadığı sakatlık sonrası en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olan tecrübeli futbolcunun boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlayan bordo-mavililer, çarpıcı isimleri gündemine aldı. Trabzonspor Galatasaray'ın gündemindeki yıldıza teklif yaparken, sarı-kırmızılıların eski oyuncusu ile dünyaca ünlü yıldızı da gündemine aldı. İşte transferdeki tüm gelişmeler...