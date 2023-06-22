Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:46

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz ekibi çalışmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise kadrosuna birçok takviye yapmayı planyalayn bordo-mavili ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen bir isim ile de yollar ayrılacak. İspanyol ekibi yıldız ismin menajeri ile ilk teması sağlarken, ilerleyen günlerde ise transfer açıklanması bekleniyor. İşte o isim ve yeni takımı...