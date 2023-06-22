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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:46

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz ekibi çalışmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise kadrosuna birçok takviye yapmayı planyalayn bordo-mavili ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen bir isim ile de yollar ayrılacak. İspanyol ekibi yıldız ismin menajeri ile ilk teması sağlarken, ilerleyen günlerde ise transfer açıklanması bekleniyor. İşte o isim ve yeni takımı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz ekibi çalışmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda ise kadrosuna birçok takviye yapmayı planyalayn bordo-mavili ekipte taraftarın sevgilisi haline gelen bir isim ile de yollar ayrılacak. İspanyol ekibi yıldız ismin menajeri ile ilk teması sağlarken, ilerleyen günlerde ise transfer açıklanması bekleniyor. İşte o isim ve yeni takımı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

23 yaşındaki on numara için Enes Ünal'ın da kadrosunda yer aldığı İspanyol ekibi Getafe, menajerler düzeyinde harekete geçti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 38 senelik kupa hasretine son vermişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

2022-2023 sezonunu da şampiyon hoca ile başlayan Karadeniz ekibinde işler yeni sezonda istenildiği gibi gitmedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor taraftarını yıkacak ayrılık! İspanyol ekibine gidiyor...

Sırasıyla; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken, lig yarışına ise erkenden havlu atılmıştı.

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