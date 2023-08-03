Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
14:41
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan'a olay teklif! Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiriyor. Makedon yıldız Enis Bardhi'ye Danimarka'dan Brondby talip olurken, bordo-mavililer eski yıldızı Vitor Hugo'yu yeniden gündemine almıştı. Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden biri de kaptan Uğurcan Çakır'dı... Milli futbolcuya flaş bir teklif geldi. Uğurcan'a gelen bu teklif, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. İşte tüm ayrıntılar...