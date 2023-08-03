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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan'a olay teklif! Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 14:41

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan'a olay teklif! Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendiriyor. Makedon yıldız Enis Bardhi'ye Danimarka'dan Brondby talip olurken, bordo-mavililer eski yıldızı Vitor Hugo'yu yeniden gündemine almıştı. Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden biri de kaptan Uğurcan Çakır'dı... Milli futbolcuya flaş bir teklif geldi. Uğurcan'a gelen bu teklif, Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Uğurcan’a olay teklif! Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyordu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Uğurcan’a olay teklif! Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor...

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Makedon yıldız Enis Bardhi'ye sürpriz bir talip çıkmıştı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Uğurcan’a olay teklif! Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor...

Tecrübeli yıldıza, Danimarka ekibi Brondby talip olmuştu. Brondby'nin Bardhi için kısa süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyordu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Uğurcan’a olay teklif! Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor...

Bordo-mavililerde geleceği belirsiz olan bir diğer isim ise, takım kaptanı Uğurcan Çakır'dı. Milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme ortaya atıldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Uğurcan’a olay teklif! Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor...

UĞURCAN'A FLAŞ TEKLİF

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde Fırtına'da Uğurcan Çakır'a teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süre Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Dominik Livakovic'in peşinde koşan Villarreal, bu transferden çekildikten sonra Trabzonspor'un kaptanına kanca attı.

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