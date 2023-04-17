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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin de istediği teknik adam geliyor...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:39

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan büyük sürpriz! Fenerbahçe'nin de istediği teknik adam geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktörünü henüz bulamamıştı. 29. hafta maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan bordo-mavililer teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Francesco Farioli gibi isimlerle görüşen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim şaşırttı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği teknik adamı göreve getirmek için görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntılar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktörünü henüz bulamamıştı. 29. hafta maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan bordo-mavililer teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Francesco Farioli gibi isimlerle görüşen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim şaşırttı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği teknik adamı göreve getirmek için görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta Beşiktaş ile sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bir yandan da yeni teknik direktörü için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

Ertuğrul Doğan başkanlığında yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra şimdi de gözler yeni hocaya çevrilmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

AVCI VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı ve daha sonra onun yerine gelen Orhan Ak, teknik direktörlük görevinden istifa etmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

İLK GÖRÜŞME SERGEN YALÇIN'LA

Bordo-mavililer ilk olarak boşta olan Sergen Yalçın ile görüşme yapmıştı. İki taraf maaş konusunda anlaşmaya varamadı ve görüşmeler sona ermişti.

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