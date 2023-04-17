Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin de istediği teknik adam geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı sonrası teknik direktörünü henüz bulamamıştı. 29. hafta maçında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan bordo-mavililer teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu. Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Francesco Farioli gibi isimlerle görüşen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim şaşırttı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği teknik adamı göreve getirmek için görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntılar...