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Haberler Galeri SON DAKİKA: Trabzonspor'a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:24

SON DAKİKA: Trabzonspor'a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ligde son 2 maçını kazanmasını bildi. Bordo-mavili takım, ara transfer döneminde ilk hamlesini Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'dan yana yaptı. Kadrosunu güçlendirmesi beklenen Trabzonspor'da yıldız oyuncuya flaş bir teklif geldi. İşte transfer haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA: Trabzonspor’a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon zirveden çok uzak kalan Trabzonspor, son iki lig maçını da kazanarak çıkış yakaladı.

SON DAKİKA: Trabzonspor’a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

Gol yollarında etkili olan bordo-mavili takım ligde son iki maçında Sivasspor'u 4-0 ve Antalyaspor ise 5-0 mağlup ederek tam 9 gol attı ve kalesini gole kapattı.

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SON DAKİKA: Trabzonspor’a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

Kadrosunu güçlendirmek adına ara transfer döneminde de kolları sıvayan bordo-mavili yönetim, ilk hamlesini yaptı.

SON DAKİKA: Trabzonspor’a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

DANYLO SIKAN'IN MALİYETİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Danylo Sikan'ı 6 milyon euro bonservis (5 taksit) bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili takım, Sikan ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA: Trabzonspor’a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

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