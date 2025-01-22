Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
23:24
SON DAKİKA: Trabzonspor'a flaş teklif! Yıldız oyuncu Avrupa yolcusu...
Son dakika transfer haberleri: Bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ligde son 2 maçını kazanmasını bildi. Bordo-mavili takım, ara transfer döneminde ilk hamlesini Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'dan yana yaptı. Kadrosunu güçlendirmesi beklenen Trabzonspor'da yıldız oyuncuya flaş bir teklif geldi. İşte transfer haberinin detayları...