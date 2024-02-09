Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Adana Demirspor, Avrupa'ya gidecek takımların arasına girmek istiyor. Bu bağlamda transferin son gününde bile çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız ismi renklerine bağlamaya çok yakın. İşte tüm detaylar...