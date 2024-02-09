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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Avrupa'da uzun süre konuşulacak transfer...
Giriş Tarihi: 09.02.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 18:54

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan Galatasaray'a yılın çalımı! Avrupa'da uzun süre konuşulacak transfer...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Adana Demirspor, Avrupa'ya gidecek takımların arasına girmek istiyor. Bu bağlamda transferin son gününde bile çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız ismi renklerine bağlamaya çok yakın. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Adana Demirspor, Avrupa'ya gidecek takımların arasına girmek istiyor. Bu bağlamda transferin son gününde bile çalışmalarına devam eden Akdeniz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız ismi renklerine bağlamaya çok yakın. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Yeni sezona Patrick Kluivert önderliğinde başlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kadar yükseldi.

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Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Play-off mücadelesinde Genk ile eşleşen Mavi Şimşekler, ilk maçından 2-1 mağlup ayrıldığı turun rövanşında normal süreyi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde tamamlasa da penaltılar sonucunda kupaya veda etti.

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Hollandalı çalıştırıcı ile Süper Lig'e kötü bir giriş yapan Akdeniz temsilcisi, 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Avrupa’da uzun süre konuşulacak transfer...

Bu süreçte 23 puan toplayıp zirve yarışından uzaklaşan Adana Demirspor'da teknik direktörlük değişikliğine gidildi.

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