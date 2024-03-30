Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:24
Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatını sürdüren siyah beyazlılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Hollanda ziyareti gerçekleştirdiği sırada sürpriz bir hamle yaptığı belirtilirken, Ahmetcan Kaplan ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...