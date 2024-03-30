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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:24

Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatını sürdüren siyah beyazlılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Hollanda ziyareti gerçekleştirdiği sırada sürpriz bir hamle yaptığı belirtilirken, Ahmetcan Kaplan ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

Kötü gidişatını sürdüren siyah beyazlılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

Beşiktaşlı yöneticilerin Hollanda ziyareti gerçekleştirdiği sırada sürpriz bir hamle yaptığı belirtilirken, Ahmetcan Kaplan ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

BEŞİKTAŞ'TAN AHMETCAN KAPLAN HAMLESİ

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın, Hollanda'ya yaptığı ziyarette Ajax ile Berghuis dışında Ahmetcan Kaplan için de görüştüğü ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Ahmetcan Kaplan gerçeği ortaya çıktı! Süper Lig devi görüştü...

TALİP OLDULAR

Siyah beyazlı yetkililer, geçen sezon 9.5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan alınan 21 yaşındaki milli stoperi kiralamayı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarak talip olduklarını söyledi.

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