Giriş Tarihi: 29.07.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
21:55
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak
Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Fenerbahçe, transferde de dikkat çeken hamleler yapıyor. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katarak Süper Lig'de bonservis rekoru kıran Kanarya, transferde son hamlesini yapacak. Galatasaray'ın da uzun süredir ilgilendiği yıldız futbolcuya kanca takan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezonun en çok konuşulacak transferini yapmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…