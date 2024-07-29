Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 29.07.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:55

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Fenerbahçe, transferde de dikkat çeken hamleler yapıyor. Son olarak En-Nesyri'yi kadrosuna katarak Süper Lig'de bonservis rekoru kıran Kanarya, transferde son hamlesini yapacak. Galatasaray'ın da uzun süredir ilgilendiği yıldız futbolcuya kanca takan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezonun en çok konuşulacak transferini yapmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Son dakika haberleri… Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, transfer döneminde dikkat çeken hamleler yaptı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

En-Nesyri, Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın gibi oyuncuları transfer ederek önemli takviyeler yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Son transferi de orta sahaya yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bir süredir görüşme halinde olan yıldız futbolcuya kanca taktı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la bir görüşme gerçekleştirdi.

SON DAKİKA