Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:16
Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler, transfer dönemine çevrildi. İlk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir futbolcu ayrılığın eşiğine geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, kulüp aramaya başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...