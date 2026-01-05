Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:16

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor...

Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler, transfer dönemine çevrildi. İlk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde bir futbolcu ayrılığın eşiğine geldi. Yıldız oyuncunun menajeri, kulüp aramaya başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Turkcell Süper Kupa'da yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, ara transferde ilk olarak Karadeniz ekibinde forma giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertli yönetim, diğer isimlerle de temaslarını artırdı.

Öte yandan kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra, takımda bulunan futbolcuların da durumu merak ediliyor.

Bu isimlerin başında ise sarı-lacivertli takımın Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde geliyor.

OOSTERWOLDE AYRILIĞA YAKIN

Takvim'de yer alan habere göre, Oosterwolde'nin sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

MENAJERİ KULÜP BAKIYOR

Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde, oyuncunun menajeri Hollandalı savunma oyuncusunu Premier Lig ve Serie A ekiplerine öneriyor.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 25 karşılaşmaya çıktı ve 2.181 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

Hollandalı oyuncu, sahada kaldığı dakikalarda rakip fileleri havalandıramazken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

6 MİLYON EURO'YA ALINDI

Jayden Oosterwolde, 2023 yılında Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

1 KUPA KAZANDI

1.89 boyundaki savunma oyuncusu, Kanarya'daki kariyerinde 1 kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

SÖZLEŞME DURUMU

Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.