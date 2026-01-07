Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:01

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da asıl bomba yazın patlayacak! İkinci Leroy Sane operasyonu...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonunun kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvadı. Osimhen'in bonservsini alan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızının daha peşine düştü. İşte haberin detayları...

Süper Kupa'da cumartesi günü Fenerbahçe ile final maçına çıkacak olan Galatasaray, ezeli rakibini mağlup ederek müzesine bir kupa daha koymadı hedefliyor.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi için çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, transferde planını hem devre arası hem de sezon sonu için yapıyor.

Geçtiğimiz yaz önemli isimleri kadrosuna dahil eden Cimbom, ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

BERNARDO SILVA HAMLESİ

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi.

SÜRECE YAKIN TAKİP

İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

İKİNCİ SANE OPERASYONU

Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun transferini Leroy Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

MANCHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City kariyerinde büyük başarılara imza atan Silva, İngiliz deviyle tüm kulvarlarda 433 maça çıktı.

PERFORMANSI

Tecrübeli futbolcu, süre aldığı maçlarda toplamda 73 gol atarken, 75 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

İngiliz temsilcisinde toplamda 14 kupa kazanan Silva, 1 kez de 'Yılın Futbolcusu' ödülünü almaya hak kazandı.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon ise 26 maçta forma giyen Bernardo Silva, 1.808 dakika sahada kaldı ve 1 gol-2 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ FORMAYLA 107 MAÇ

Portekiz Milli Takım formasını da 107 kez terleten Silva, rakip fileleri 14 kez havalandırdı ve 29 da asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.