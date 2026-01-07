Haberler
Galeri
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da asıl bomba yazın patlayacak! İkinci Leroy Sane operasyonu...
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:01
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da asıl bomba yazın patlayacak! İkinci Leroy Sane operasyonu...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonunun kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvadı. Osimhen'in bonservsini alan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızının daha peşine düştü. İşte haberin detayları...