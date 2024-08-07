SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taraftarın orta saha transferi beklediği Galatasaray'da çifte ayrılık yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızına aynı takımdan sürpriz bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun menajeri gelen teklifi Galatasaray yönetiminin kabul ettiğini duyurdu. Bu arada Aslan sol için de 30 milyon Euro'luk bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...