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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro'luk yıldız
Giriş Tarihi: 07.08.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:03

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro'luk yıldız

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taraftarın orta saha transferi beklediği Galatasaray'da çifte ayrılık yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızına aynı takımdan sürpriz bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun menajeri gelen teklifi Galatasaray yönetiminin kabul ettiğini duyurdu. Bu arada Aslan sol için de 30 milyon Euro'luk bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da taraftarın orta saha transferi beklediği Galatasaray'da çifte ayrılık yaşanabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızına aynı takımdan sürpriz bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun menajeri gelen teklifi Galatasaray yönetiminin kabul ettiğini duyurdu. Bu arada Aslan sol için de 30 milyon Euro'luk bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

Sarı-Kırmızılar'da gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da büyük merak konusu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

8 numarayışını sürdüren Galatasaray'a Spartak Moskova'dan sürpriz bir teklif geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan aynı takıma gidiyorlar! Sol beke 30 milyon Euro’luk yıldız

Rus ekibi, Aslan'ın sol kanadı olan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu.

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