Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
16:19
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City'i yıkmıştı...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını elde etmek istiyor. Ayrıca yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün oynan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid forması ile Manchester City'i yıkan dünyaca ünlü yıldıza kancayı attı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...