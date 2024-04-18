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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City'i yıkmıştı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:19

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City'i yıkmıştı...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını elde etmek istiyor. Ayrıca yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün oynan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid forması ile Manchester City'i yıkan dünyaca ünlü yıldıza kancayı attı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Son dakika trabsfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını elde etmek istiyor. Ayrıca yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün oynan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid forması ile Manchester City'i yıkan dünyaca ünlü yıldıza kancayı attı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona da Okan Buruk önderliğinde iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Son olarak zorlu Alanyaspor deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Bu skorla beraber toplam puanını 87 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan ilerisinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Ligi şampiyonluk ile tamamlayıp doğrudan Devler Ligi'ne kalmanın planlarını yapan Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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