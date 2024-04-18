Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan çılgın transfer hamlesi! Real Madrid ile Manchester City’i yıkmıştı...

Son dakika trabsfer haberi: Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını elde etmek istiyor. Ayrıca yaz transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz gün oynan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid forması ile Manchester City'i yıkan dünyaca ünlü yıldıza kancayı attı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...