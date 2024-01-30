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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:48

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Bonucci ve Krunic transferlerini açıklayan Kanarya, İsmail Kartal'ın istediği yerli golcü için temaslara başlamıştı. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni yerli golcüsünü buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

İlk olarak Bonucci ve Krunic transferlerini açıklayan Kanarya, İsmail Kartal'ın istediği yerli golcü için temaslara başlamıştı.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni yerli golcüsünü buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe’nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen imza dün atıldı. Sarı-lacivertiler, Atletico Madrid'den kiraladığı ve önceki gün İstanbul'a getirdiği Çağlar Söyüncü'yü dün 5 aylığına renklerine bağladı.

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