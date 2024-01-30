Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:48
Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin yerli golcüsü! İmzayı atıyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Bonucci ve Krunic transferlerini açıklayan Kanarya, İsmail Kartal'ın istediği yerli golcü için temaslara başlamıştı. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni yerli golcüsünü buldu. İşte o isim ve tüm detaylar...