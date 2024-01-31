Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:40
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni bekleri! Transferde dev rakip...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Yıldız oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e satan, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'yu geri gönderen Galatasaray, bu bölgeler için aradığı isimleri buldu. Aslan, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla 2 yıldız oyuncu için hamlesini yaptı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, transferde dev bir rakip çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni sağ ve sol beki ve tüm detaylar......