Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro maaş kazanan Matteo Guendouzi'ye 4 milyon Euro ve bonuslar önerildi. Yeniden uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi kabul etti.