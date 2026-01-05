Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:32

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

Fenerbahçe'de teknik direktörü Domenico Tedesco'nun alınması yönünde talimat verdiği yıldız futbolcu için sona gelindi. Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcının talebine 'olumlu' yanıt verdi. Kanarya'nın transferi bu hafta bitireceği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

UĞUR ÇEM
  • ABONE OL
Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı alarak gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

Transferde hiç gaz kesmeyecek olan Kanarya, orta saha bölgesine yapacağı takviyede ise büyük oynuyor.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

Alanyaspor'dan Maestro'yu cepte tutan sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirerek Matteo Guendouzi'ye yoğunlaştı.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

HEDEF MATTEO GUENDOUZI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'savaşçı ve enerjik' profiline birebir uyan 26 yaşındaki oyuncu için Kanarya, aracılar vasıtasıyla Lazio'ya 23 milyon Euro teklif sundu.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

İlk gelen haberlere göre İtalyan temsilcisi bu teklife sıcak baktı ancak daha sonrasında kabul etmedi.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Oyuncusunu takasta kullanacağını belirten Lazio, Fenerbahçe'ye '30 milyon Euro verirseniz olabilir' cevabını iletti. İki taraf arasındaki pazarlık devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Fenerbahçe, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi ile temsilcisi aracılığıyla görüştü ve her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Lazio'da senelik 2.5 milyon Euro maaş kazanan Matteo Guendouzi'ye 4 milyon Euro ve bonuslar önerildi. Yeniden uluslararası vitrine çıkmayı isteyen Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerden gelen bu teklifi kabul etti.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

TEDESCO İSTEDİ SARAN ALIYOR

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco da başkan Sadettin Saran'dan bu futbolcunun özellikle alınmasını istedi. Bu hafta transferin bitmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

DÜN 90 DAKİKA OYNADI

Guendouzi, Lazio'nun dün kendi evinde Napoli'ye 2-0 yenildiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Yüzde 84 pas başarısıyla oynarken çektiği 1 şutta ise direği geçemedi.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Guendouzi'nin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.