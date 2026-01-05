Haberler
Son dakika transfer haberi: Tedesco istedi, Sadettin Saran alıyor! Fenerbahçe bombayı patlıyor...
05.01.2026 11:28
05.01.2026 11:32
Fenerbahçe'de teknik direktörü Domenico Tedesco'nun alınması yönünde talimat verdiği yıldız futbolcu için sona gelindi. Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcının talebine 'olumlu' yanıt verdi. Kanarya'nın transferi bu hafta bitireceği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...