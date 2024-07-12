SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi de renklerine bağlıyor. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan İtalyan yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın Lazio'ya ödeyeceği bonservis ve 34 yaşındaki yıldızın kazanacağı ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...