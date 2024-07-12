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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş'ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:46

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş'ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi de renklerine bağlıyor. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan İtalyan yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın Lazio'ya ödeyeceği bonservis ve 34 yaşındaki yıldızın kazanacağı ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle ses getiren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi de renklerine bağlıyor. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan İtalyan yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın Lazio'ya ödeyeceği bonservis ve 34 yaşındaki yıldızın kazanacağı ücret de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Transferde atağa kalkan Beşiktaş, Atletico Madrid'den Gabriel Paulista ve Benfica'dan Rafa Silva'yı renklerine bağlamıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Kartal, dünyaca ünlü İtalyan golcü Ciro Immobile'yi de resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veren Beşiktaş yönetimi, transferde artık sona geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ve Ciro Immobile, Beşiktaş’ta! Bonservisi ve yıllık ücreti belli oldu

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Immobile'nin transferi için son mali detaylar çözüme kavuştu.

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