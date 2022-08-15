Giriş Tarihi: 15.08.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 18:22

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da 2'de 2 yaparak başladı. İstanbulspor ve Hatayspor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, transferde de eksik bölgelerini tamamlamaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan Fırtına, gruplara kalması halinde güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu golcü oyuncu, Trabzonspor'a yakın. İşte son dakika haberinin detayları…