Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…
Giriş Tarihi: 15.08.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 18:22

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona da 2'de 2 yaparak başladı. İstanbulspor ve Hatayspor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, transferde de eksik bölgelerini tamamlamaya çalışıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak olan Fırtına, gruplara kalması halinde güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu golcü oyuncu, Trabzonspor'a yakın. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi temsil edecek olan bordo-mavili ekip, Kopenhag ile play-off mücadelesine çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

Yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan Fırtına, transferde de önemli adımlar atmanın peşinde.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

Son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Mountassir Lahtimi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Süper Lig'e damga vuracak bir transfere hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray peşinden koşmuştu Trabzonspor kapıyor! Süper Lig’e damga vuracak transfer geliyor…

LORIENT'E YENİ TEKLİF

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor, forvet hattına bir transfer yapmak için düğmeye bastı.

SON DAKİKA