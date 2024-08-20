SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
14:01
Son dakika transfer haberleri… Almanya Milli Takımı, Barcelona, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen İlkay Gündoğan, kariyeri için yeni bir karar eşiğinde. Tecrübeli orta saha oyuncusuna Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe talip olurken Suudi Arabistan'dan da yüklü miktarda tekliflerin olduğu biliniyordu. Gündoğan, tüm bu gelişmelerle birlikte yeni takımı için karar verdi. Bu kararı İspanyol medyası duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…