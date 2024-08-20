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Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:01

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe

Son dakika transfer haberleri… Almanya Milli Takımı, Barcelona, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen İlkay Gündoğan, kariyeri için yeni bir karar eşiğinde. Tecrübeli orta saha oyuncusuna Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe talip olurken Suudi Arabistan'dan da yüklü miktarda tekliflerin olduğu biliniyordu. Gündoğan, tüm bu gelişmelerle birlikte yeni takımı için karar verdi. Bu kararı İspanyol medyası duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılmaya hazır olan İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutuyordu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

İki Süper Lig devi de yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanırken transferle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

İspanya ekibi Barcelona'nın Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: İlkay Gündoğan yeni takımı için kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe…

Almanya Milli Takımı'yla oynadığı 82 maç dolayısıyla gurur duyduğunu aktaran İlkay Gündoğan, şu görüşleri paylaştı:

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