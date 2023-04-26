Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'la yollarını ayıran ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, Arap Yarımadası'ndaki kariyerine iyi başlasa da sonrasında performans düşüklüğü yaşamıştı. Takımıyla birçok yerel turnuvadan elenen Ronaldo hayal kırıklığı yaşarken, Al Nassr transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve milli yıldızı gözüne kestirdi. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...