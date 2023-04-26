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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:01

Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'la yollarını ayıran ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, Arap Yarımadası'ndaki kariyerine iyi başlasa da sonrasında performans düşüklüğü yaşamıştı. Takımıyla birçok yerel turnuvadan elenen Ronaldo hayal kırıklığı yaşarken, Al Nassr transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve milli yıldızı gözüne kestirdi. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika transfer haberleri: Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'la yollarını ayıran ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, Arap Yarımadası'ndaki kariyerine iyi başlasa da sonrasında performans düşüklüğü yaşamıştı. Takımıyla birçok yerel turnuvadan elenen Ronaldo hayal kırıklığı yaşarken, Al Nassr transfer çalışmalarına şimdiden başladı ve milli yıldızı gözüne kestirdi. İşte son dakika transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Bu sezonun devre arasında Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takım arkadaşı milli yıldız olacak...

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Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan ve bu sözleşme karşılığı yaklaşık 500 milyon Euro kazanacak olan Portekizli süper yıldızın Suudi Arabistan kariyeri bir hayli kötü başlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

TÜM TURNUVALARDAN ELENDİLER

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası yarı final maçında El Wehda ile karşılaşan Al Nassr, rakibine 1-0 mağlup olarak elenmişti.

Son dakika transfer haberleri: Milli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı oluyor! Transferde büyük sürpriz...

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Riyad Süper Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kral Kupası'ndan da elenirken, Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği Al Ittihad'a kaybetmişti.

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