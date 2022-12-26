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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City'nin isteği ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:31

Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City'nin isteği ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ismi transfer haberlerinde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha transfere dair kararını verirken, Hull City'nin talebi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City’nin isteği ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ismi transfer haberlerinde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha transfere dair kararını verirken, Hull City'nin talebi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City’nin isteği ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti.

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Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City’nin isteği ortaya çıktı...

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına eleştiriler getirmiş ve "Daha çok hamle yapmak için biraz daha risk alarak önde oynamak istedik. Bu seferde rakip geldiği pozisyonda etkili oldu. Özellikle 1-0 ve bundan sonra pozisyonları oldu. Oysa biz tamamen oyunu kontrol edip rakip sahaya hamle yapmaya çalıştık.

Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City’nin isteği ortaya çıktı...

"TOPLA BÜTÜNLEŞEMEDİK"

Ama oyunumuz fiziksel üstünlük olarak gözükse de sonuna kadar istekli ve kazanmak için görünse de oyun kalitesi ve pas yüzdesi olarak bunları başaramadık. Kanatlarda sıkıntı oldu. Bugün topla bütünleşemedik, duran topları istediğimiz yere atamadık, bunlar skora yansıdı.

Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City’nin isteği ortaya çıktı...

Oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne yansıması için aynı oyuncuların kendi beceri ve kalitelerini biraz daha üst seviyede kullanması gerekir. Üzgünüz iki puan kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.

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