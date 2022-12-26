Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına eleştiriler getirmiş ve "Daha çok hamle yapmak için biraz daha risk alarak önde oynamak istedik. Bu seferde rakip geldiği pozisyonda etkili oldu. Özellikle 1-0 ve bundan sonra pozisyonları oldu. Oysa biz tamamen oyunu kontrol edip rakip sahaya hamle yapmaya çalıştık.