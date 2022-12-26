Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
10:31
Son dakika transfer haberleri: Ozan Tufan transfer kararını açıkladı! Hull City'nin isteği ortaya çıktı...
Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın ismi transfer haberlerinde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki orta saha transfere dair kararını verirken, Hull City'nin talebi ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...