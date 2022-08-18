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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…
Giriş Tarihi: 18.08.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 18:13

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen Adana Demirspor, dikkat çeken transferlerine devam ediyor. Bir önceki sezon Mario Balotelli, Yunus Akgün ve Matias Vargas gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, bu yıl da Henry Onyekuru, Rakitsky ve Ndiaye'yi transfer ederek yine transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından birisi oldu. Transfer sezonun bitimine kısa bir süre Adana Demirspor, bir bomba transferi daha bitirmeye çok yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in dikkat çeken takımlarından birisi olan Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon yarattığı etkiye bu sezonda da devam etmenin peşinde.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

Vincenzo Montella yönetiminde yeni sezona 2'de 2 ile giren Demirspor, bir önceki sezonda olduğu gibi yine yıldız transfer kovalıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

Mario Balotelli'nin takımdan ayrılması gündemdeyken bir golcü arayışına giren Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu isim için girişimleri hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

İSTANBUL'DAN STORY PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen tecrübeli futbolcu, İstanbul'dan hikaye paylaşımı yapmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

A Spor'un haberine Akdeniz ekibi, adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artem Dzyuba ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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