Giriş Tarihi: 18.08.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 18:13

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig devleri peşinden koştu Adana Demirspor anlaştı! Balotelli etkisi yaratacak golcü geliyor…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'e geçtiğimiz sezon yükselen Adana Demirspor, dikkat çeken transferlerine devam ediyor. Bir önceki sezon Mario Balotelli, Yunus Akgün ve Matias Vargas gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, bu yıl da Henry Onyekuru, Rakitsky ve Ndiaye'yi transfer ederek yine transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından birisi oldu. Transfer sezonun bitimine kısa bir süre Adana Demirspor, bir bomba transferi daha bitirmeye çok yaklaştı. İşte son dakika haberinin detayları…