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Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:05

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla fırtınalar estiren golcü futbolcu Mbaye Diagne, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Ancak burada aradığını bulamayan Diagne'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Suudi basınında çıkan haberlere göre bir Süper Lig devi, golcü futbocu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine İtalya'da başlayan Mbaye Diagne, birçok farklı takımda forma giydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

2018 senesinde Kasımpaşa ile Süper Lig'e ilk kez adım atan golcü futbolcu, İstanbul ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

Attığı goller ve yaptığı sevinçlerle dikkatleri üzerine çeken Diagne, bir yıl sonra acil santrfor arayan Galatasaray'ın futbolcusu oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

Sarı-kırmızılı ekipte bir kez şampiyonluk yaşayan Diagne, daha sonra yarattığı sorunlar nedeniyle farklı kulüplere kiralandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…

En sonunda ise bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e imza atan 32 yaşındaki oyuncu, buradan da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

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