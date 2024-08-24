Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:05
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…
Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla fırtınalar estiren golcü futbolcu Mbaye Diagne, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. Ancak burada aradığını bulamayan Diagne'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Suudi basınında çıkan haberlere göre bir Süper Lig devi, golcü futbocu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…