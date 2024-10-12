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Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:24

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, flaş bir giriş yapmıştı. Üst üste alınan galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı ekip, son haftalarda durulsa da zirveyi takibini sürdürüyor. Devre arası transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kara Kartal, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız ismi kadrosuna katmaya çalışacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon beklentilerin bir hayli altında bir performans sergileyen Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Yeni sezona ise yeni teknik ekip ve yeni transferlerle başlayan siyah-beyazlılar, taraftarlarını memnun etmeyi başardı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Süper Kupa şampiyonluğu ve ligdeki başarılı sonuçlar, Beşiktaşlıları mutlu etse de son hafta alınan Gaziantep FK beraberliği eleştirileri de beraberinde getirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Bu sırada devre arasında yapılacak transferlerin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Galatasaray'a unutamayacağı bir çalım atmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…

Yaz transfer dönemi boyunca sarı-kırmızılı ekibin peşinden koştuğu yıldız oyuncuyla ilgilnen Kara Kartal, ocak ayında transferi bitirmek istiyor.

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