Giriş Tarihi: 12.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
10:24
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yılın transfer çalımını Beşiktaş yapıyor! Galatasaraylılar bunu unutamayacak…
Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, flaş bir giriş yapmıştı. Üst üste alınan galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı ekip, son haftalarda durulsa da zirveyi takibini sürdürüyor. Devre arası transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kara Kartal, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın peşinden koştuğu yıldız ismi kadrosuna katmaya çalışacak. İşte son dakika haberinin detayları…