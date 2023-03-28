Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 28.03.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 16:10

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız bugün Hırvatistan karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve Türkiye Hırvatistan muhtemel 11'ler sorularının cevaplarını merak ediyor. Kritik maç öncesi Türkiye'nin muhtemel 11'i belli olurken, kritik maç öncesi detaylar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün grubun zorlu takımlarından Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazan Türkiye, bugün de galip gelmek ve liderlik için avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını merak ederken, Türkiye Hırvatistan muhtemel 11'ler belli oldu.

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Teknik direktör Stefan Kuntz'un 3-4-3 sisteminin etkisizliği dikkat çekerken, savunmadaki hataların dışında orta sahada da Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel olarak rakibe karşı zayıf kaldığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

İkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı. Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

EN AZ 3 FUTBOLCUYA KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Salih Özcan'ın takım savunmasına olumlu etkisinin dışında, Orkun Kökçü ve Hakan'ı da rahatlattığını gören 60 yaşındaki teknik adam, bu kez 4'lü savunma ve 3'lü merkez kurmayı planlıyor. Hırvatistan'a karşı güçlü bir orta sahanın şart olduğunu düşünen Kuntz, galibiyetin yanında iyi oyun da istiyor.

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

Kuntz'un, Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmada en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Onur Bulut yerine Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ve Zeki Çelik'i 11'e alacak tecrübeli teknik adam, Cengiz Ünder için kararını bugün verecek.

SON DAKİKA