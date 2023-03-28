Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11’ler belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün grubun zorlu takımlarından Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazan Türkiye, bugün de galip gelmek ve liderlik için avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını merak ederken, Türkiye Hırvatistan muhtemel 11'ler belli oldu.