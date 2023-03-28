Giriş Tarihi: 28.03.2023 16:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
16:10
Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı muhtemel 11'ler belli oldu
Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız bugün Hırvatistan karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve Türkiye Hırvatistan muhtemel 11'ler sorularının cevaplarını merak ediyor. Kritik maç öncesi Türkiye'nin muhtemel 11'i belli olurken, kritik maç öncesi detaylar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...