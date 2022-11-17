Giriş Tarihi: 17.11.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
07:09
Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! "Şımarıklığını atmışlar"
Son dakika haberleri: A Milli Takımımız Türkiye, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında rakibi İskoçya'yı Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki Milli Takım'ın oynadığı futbol alkış alırken, Stefan Kuntz'un bazı kararları eleştiri aldı. Türkiye - İskoçya maçının ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Stefan Kuntz'un kararları doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...