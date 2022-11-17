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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! "Şımarıklığını atmışlar"
Giriş Tarihi: 17.11.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 07:09

Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! "Şımarıklığını atmışlar"

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız Türkiye, Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında rakibi İskoçya'yı Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki Milli Takım'ın oynadığı futbol alkış alırken, Stefan Kuntz'un bazı kararları eleştiri aldı. Türkiye - İskoçya maçının ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Stefan Kuntz'un kararları doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! Şımarıklığını atmışlar

Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında Türkiye ile İskoçya karşı karşıya geldi. Zorlu maçta iyi bir oyun ortaya koyan A Milli Takımı'mız Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İskoçya'nın tek golünü McGinn kaydetti.

A Milli Takım, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım Cumartesi akşamı Çekya ile oynayacak.

Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! Şımarıklığını atmışlar

STEFAN KUNTZ'UN BAZI KARARLARI ELEŞTİRİ ALDI

Türkiye - İskoçya maçının ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Hakan Çalhanoğlu'nun sahada liderlik yaptığı maçta Stefan Kuntz'un kararları ne kadar doğruydu? İşte o sözler...

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Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! Şımarıklığını atmışlar

KUNTZ: YETERLİ MESAJ OLMUŞTUR

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, İskoçya galibiyetini şöyle yorumladı: "Rakip ilk şutu ile golü buldu. Baskı üretmeye çalıştılar ama iyi savunduk. Burada oyuncularımla gurur duydum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur. Bu galibiyet önümüzdeki yolculuk için ufak bir adım. Maçın gidişatına göre Arda Güler'e süre veremedik ama kesinlikle oynayacak. Diyarbakır taraftarına da çok teşekkür ediyoruz."

Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! Şımarıklığını atmışlar

FATİH DOĞAN: UMUT VERDİLER

A Milli Takımımız'ın tarihinde ilk kez Diyarbakır'da maç oynamasını anlamlı ve değerli buluyorum. İskoçya karşılaşması kadim şehir Diyarbakır'a çok yakıştı. Galler provası için İskoçya ile maç almak da doğru bir planlama… Rakibin 11'inde Premier Lig'den 7 oyuncu vardı. İskoçya karşısında ciddi, verimli ve iyi bir hazırlık maçı oldu.

Son dakika: Türkiye - İskoçya maçı sonrası çarpıcı yorum! Şımarıklığını atmışlar

Kuntz; Çağlar'ın soluna Cenk, sağına Ozan Kabak'ı koyarak 3-4-3'ü denedi. Oyunun hem liderliğini hem de savunma yükünü Hakan Çalhanoğlu'na vermesi dikkat çekti. Kaptana yardımcı olarak takımdaki en iyi 6 numara Salih Özcan beklenirken, Orkun'la ikilemesi orta saha direnci açısından riskliydi.

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