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Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer! Montella, Barış'ın attığı golün sinyalini vermişti...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 01:24 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 01:26

Son dakika: Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer! Montella, Barış'ın attığı golün sinyalini vermişti...

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Türkiye ile ilk maçına çıkan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golün sinyalini maç öncesinde vermişti. İşte o sözler...

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Son dakika: Türkiye’den Hırvatistan’da tarihi zafer! Montella, Barış’ın attığı golün sinyalini vermişti...

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, grupta liderliğe yükseldi.

Son dakika: Türkiye’den Hırvatistan’da tarihi zafer! Montella, Barış’ın attığı golün sinyalini vermişti...

Opus Arena'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Barış Alper Yılmaz attı. Puanını 13'e yükselten Türkiye, 10 puanda kalan Hırvatistan'ı geride bırakarak grupta liderliğe adını yazdırdı. Hırvatistan'ın bir maçı eksik bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı Ermenistan ve Galler 3 ve 4. basamakta yer alıyor. Letonya ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

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Son dakika: Türkiye’den Hırvatistan’da tarihi zafer! Montella, Barış’ın attığı golün sinyalini vermişti...

A MİLLİ TAKIM, OPUS ARENA'NIN TARİHİNE GEÇTİ

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ın en yeni stadı olan Opus Arena'ya adını yazdırdı. Hırvatistan Milli Takımı'nın, bu statta oynadığı ilk maçı ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanmayı başardı.

Son dakika: Türkiye’den Hırvatistan’da tarihi zafer! Montella, Barış’ın attığı golün sinyalini vermişti...

HIRVATİSTAN'DA TARİHİ GALİBİYET

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda 3 kez karşılaşan Türkiye, 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekip bu seriyi 4. maçında bozdu. Milli takım, rakibiyle oynadığı 12. maçta ise 2. galibiyetini elde etti. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

Son dakika: Türkiye’den Hırvatistan’da tarihi zafer! Montella, Barış’ın attığı golün sinyalini vermişti...

MONTELLA: "İLK DEFA ONLARI YENİYORUZ"

Galibiyeti yorumlayan Vincenzo Montella, "Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik" dedi.

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