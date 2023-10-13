Giriş Tarihi: 13.10.2023 01:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
01:26
Son dakika: Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer! Montella, Barış'ın attığı golün sinyalini vermişti...
Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Türkiye ile ilk maçına çıkan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Barış Alper Yılmaz'ın attığı golün sinyalini maç öncesinde vermişti. İşte o sözler...