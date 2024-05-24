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Haberler Galeri SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım'ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 20:50

SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım'ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

Son dakika haberi: Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu... Vincenzo Montella, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek olan 35 kişilik A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Listede bu sezon büyük çıkış yakalayan genç isimler de yer aldı. İşte Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Türkiye'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu... Teknik direktör Vincenzo Montella, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyecek olan 35 kişilik A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Listede bu sezon büyük çıkış yakalayan genç isimler de yer aldı.

SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

KALECİLER

Mert Günok - BEŞİKTAŞ

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SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

Uğurcan Çakır - TRABZONSPOR

SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

Doğan Alemder - Rennes

SON DAKİKA: TÜRKİYE’NİN EURO 2024 KADROSU AÇIKLANDI! A Milli Takım’ın 35 kişilik listesinde sürpriz isimler var...

Altay Bayındır - MANCHESTER UNITED

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