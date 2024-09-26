SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği PAOK karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Geçtiğimiz akşam temsilcimizin aldığı zafer UEFA'nın listesinde Türkiye'nin puanını da etkiledi. Bilindiği gibi bu puan tablosu gelecek sene Avrupa kupalarında boy gösterecek temsilci sayımız bakımından büyük önem taşıyor. İşte o sıralamada son durum.