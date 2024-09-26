Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
10:06
SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray'ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
UEFA Avrupa Ligi'nin 1'inci haftasında PAOK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 3-1'lik skor ile zaferi elde etmeyi başardı. Karşılaşmadaki goller 48. dakikada Baba Rahman (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+4. dakikada Mauro Icardi'den gelirken bu galibiyet UEFA ülke puanına da etki etti. İşte gelecek senelerde Avrupa kupalarına katılım için hayati öneme sahip olan ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin sıralaması ve son durum...