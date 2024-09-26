Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray'ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:06

SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray'ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi'nin 1'inci haftasında PAOK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 3-1'lik skor ile zaferi elde etmeyi başardı. Karşılaşmadaki goller 48. dakikada Baba Rahman (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+4. dakikada Mauro Icardi'den gelirken bu galibiyet UEFA ülke puanına da etki etti. İşte gelecek senelerde Avrupa kupalarına katılım için hayati öneme sahip olan ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin sıralaması ve son durum...

SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği PAOK karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Geçtiğimiz akşam temsilcimizin aldığı zafer UEFA'nın listesinde Türkiye'nin puanını da etkiledi. Bilindiği gibi bu puan tablosu gelecek sene Avrupa kupalarında boy gösterecek temsilci sayımız bakımından büyük önem taşıyor. İşte o sıralamada son durum.

SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz akşam PAOK karşısında 48. dakikada Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 68. dakikada Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

76. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün maça yine yön veren isimlerden oldu ve Osimhen'in asistinde yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi...

SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi ise son dokunuşu yaptı. 90+6. dakikada gol perdesini kapatarak maçın skorunu da belirlemiş oldu.

SON DAKİKA: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Galatasaray’ın PAOK zaferi sonrası ülke puanı sıralamasında son durum

Öte yandan Galatasaray'da Young Boys karşısında kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Fernando Muslera, karşılaşmayı tribünden takip edebildi. Uruguaylı kalecinin cezası nedeniyle Rigas ve Elfsborg maçlarında da yer almayacağı biliniyor

SON DAKİKA