Giriş Tarihi: 09.05.2022 08:45
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
10:00
Son dakika: Uğurcan Çakır'ın Premier Lig yolcusu! Teklif için geliyorlar...
Son dakika haberleri... Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da gözler yeni sezon ve Avrupa maçları için yapılacak transferlere çevrildi. Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve Tabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır için İngiliz harekete geçti. Bu arada Trabzonspor'da Şampiyon Ligi için zemin çalışmalarına başladı ve maliyeti de ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...