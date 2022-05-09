Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının ardından taraftarların kutlama için sahaya girmesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininde büyük hasara neden olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda stadyumun faaliyete geçtiği 18 Aralık 2016 tarihinden bu yana sadece bir kez çim yenilenmesi yapıldığı, diğer altyapı sistemlerinin hiç değişmediği de göz önünde bulunduruldu ve şu an kullanılamaz durumda olması fırsat bilinerek büyük bir tadilata girilmesine karar verildi.

