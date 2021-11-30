Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..."

Süper Lig'de dün Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve ile puan farkı açıldı. Fenerbahçe'de dün oynanan futbol yine taraftarları eleştirisine neden oldu. Pereira'nın kadro ve diziliş tercihi puan kaybının ana sebebi olarak gösterildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç ise Pereira ve Mesut Özil için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.