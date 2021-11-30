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Haberler Galeri Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..."
Giriş Tarihi: 30.11.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 07:40

Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray derbisini kazanan Fenerbahçe, dün bulduğu tek pozisyonla 1 puanı kurtardı. Maçta kötü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira yine eleştirilerin hedefi haline geldi. Kadrodaki diziliş tercihi ve oyuncu kararı sonrası taraftar büyük tepki gösterdi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, dün oynanan maçla ilgili Vitor Pereira hakkında sert eleştiriler kaleme aldılar. Gürcan Bilgiç, Pereira için "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..." sözlerini kullanarak Portekizli teknik adamı çok sert ifadelerle eleştirdi. İşte dün yaşanan anlar ve çok çarpıcı ifadeler...

Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye’yi bilmeyen biri...

Süper Lig'de dün Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve ile puan farkı açıldı. Fenerbahçe'de dün oynanan futbol yine taraftarları eleştirisine neden oldu. Pereira'nın kadro ve diziliş tercihi puan kaybının ana sebebi olarak gösterildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç ise Pereira ve Mesut Özil için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.

Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye’yi bilmeyen biri...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "PEREİRA'NIN KADRO TERCİHİ YİNE GÜNDEMDE..."

İzmir'de futbol kalitesi çok düşük bir ilk yarı izledik. F.Bahçe bu yarıda mücadele eder gözüktü. Ama tek pozisyon dahi bulamadı. Çünkü Pereira'nın alışılmış maceracı kadro tercihleri yine gündemdeydi. Futbolun ruhu orta sahaya bakalım.

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Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye’yi bilmeyen biri...

Crespo, Zajc, Meyer… Bu kadar maç geçti, birbirlerini hemen hemen hiç tanımıyorlar! İkinci faktöre bakalım, ileri uçta solda Mesut, sağda İrfan Can… İkisinin de yapıları kanat forvetine zıt kutup teşkil ediyor.

Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye’yi bilmeyen biri...

İlk devreye damga vuran Jahovic'ti. Kendisini ofsayt zannederek yüzde yüz golü harcadı. Sonra da bir hatayı değerlendirip golü attı. İkinci yarının ilk dakikası çok ilginçti. Yine Jahovic'in hazırladığı güzel pozisyonda Halil'in vuruşu direkten döndü.

Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye’yi bilmeyen biri...

"BEN DAHİL YANILDIK"

30 saniye sonra F.Bahçe ilk bulduğu pozisyonda Serdar'ın kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı. Bu dakikadaki kırılma anı moraliyle F.Bahçe'nin daha etkili oynayacağını düşünenler, ben de dahil yanıldık.

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