Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..."

Son dakikaFenerbahçe haberleri: Galatasaray derbisini kazanan Fenerbahçe, dün bulduğu tek pozisyonla 1 puanı kurtardı. Maçta kötü bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira yine eleştirilerin hedefi haline geldi. Kadrodaki diziliş tercihi ve oyuncu kararı sonrası taraftar büyük tepki gösterdi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, dün oynanan maçla ilgili Vitor Pereira hakkında sert eleştiriler kaleme aldılar. Gürcan Bilgiç, Pereira için "Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri..." sözlerini kullanarak Portekizli teknik adamı çok sert ifadelerle eleştirdi. İşte dün yaşanan anlar ve çok çarpıcı ifadeler...