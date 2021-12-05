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Haberler Galeri Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo'ya övgü! "Şapka çıkarıyorum..."
Giriş Tarihi: 05.12.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 23:22

Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo'ya övgü! "Şapka çıkarıyorum..."

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Crystal PalaceFred'in attığı golle 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. İlk maçında ilk galibiyetini alan Alman teknik adam Rangnick, maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun performansını övdü.

Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo’ya övgü! Şapka çıkarıyorum...

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı getiren golü 77'de Brezilyalı yıldız Fred kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla nefis bir gole imza attı.

Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo’ya övgü! Şapka çıkarıyorum...

Bu sonuçla 24 puana yükselen Manchester United 6. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 16 puanla 13. sırada yer aldı.

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Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo’ya övgü! Şapka çıkarıyorum...

Manchester United'ın başında ilk maçında ilk galibiyetini alan Alman teknik adam Ralf Rangnick, maç sonrası Cristiano Ronaldo'nun performansını övdü.

Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo’ya övgü! Şapka çıkarıyorum...

Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Ralf Rangnick, maçın ardından BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo’ya övgü! Şapka çıkarıyorum...

"Çok iyi savunma yaptık ve 90 dakika boyunca oyunu kontrol altında tuttuk. Gol yememiş olmamız en önemli noktaydı."

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