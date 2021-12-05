Son dakika: Yeni hocasından Cristiano Ronaldo'ya övgü! "Şapka çıkarıyorum..."

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United, Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı. Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı getiren golü 77'de Brezilyalı yıldız Fred kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla nefis bir gole imza attı.